Yalı Çapkını 13. bölümde neler yaşandı? İşte özeti...

16 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nda sular durulmuyor. Yeni bölümde; Ailesine kızan Ferit, Amerika'ya gitmeye hazırlanıyor. Bu durumu haber alan Seyran ise onu durdurmak için yola koyuluyor. 13. bölüme Seyran'ın Ferit'i durdurma çabası damga vuracak. İşte, Yalı Çapkını 13. bölüm full izlemek için detaylar...