Yalı Çapkını 13. bölümde neler yaşandı? İşte özeti...
Yalı Çapkını 13. bölüm full izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV'nin heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Başrollerinde; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizide heyecan fırtınası devam ediyor. Ferit, Amerika'ya gitmek için yola çıkarken, Seyran tüm riskleri alarak onu durdurmaya çalışıyor. İşte, 16 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki!
16 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nda sular durulmuyor. Yeni bölümde; Ailesine kızan Ferit, Amerika'ya gitmeye hazırlanıyor. Bu durumu haber alan Seyran ise onu durdurmak için yola koyuluyor. 13. bölüme Seyran'ın Ferit'i durdurma çabası damga vuracak. İşte, Yalı Çapkını 13. bölüm full izlemek için detaylar...
Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 16 Aralık Cuma akşamı 13. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nın yeni bölüm konusu ise şöyle:
FERİT YALIYI TERK ETTİ
Halis Ağa'nın Ferit'e tokat atması, Ferit Korhan'ın evden ayrılmasına neden olur.
KAZIM KIZLARINI EVE GETİRDİ
Yusuf'un Kazım'a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna'yı geri götürür.
PELİN, SEYRAN'DAN YARDIM İSTEDİ
Pelin'e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran'a haber verir.
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
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