Ünlü oyuncu Angelina Jolie'den karar | Görevinden ayrılıyor
ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını açıkladı.
ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie, 20 yılın ardından Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını ilan etti.
UNHCR'nin sitesinde yer alan ortak açıklamada, Jolie'nin insani yardım ve insan haklarıyla daha geniş çerçevede hareket edeceği bildirildi.
"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
Ortak açıklamada Jolie'nin, "Gelecek yıllarda da mültecileri ve diğer yerinden edilmiş insanları desteklemek için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim" sözlerine yer verildi.
"MÜLTECİ DAVASININ KALBİNDE ALACAĞINA EMİNİM"
Açıklamada BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin ise "Yıllardır sergilediği hizmet, bağlılık ve mülteciler için fark yaratmasından ötürü minnettarız. Görevini değiştirme kararını destekliyor, mülteci davasının kalbinde her zaman var olacağına eminim" dediği aktarıldı.
Jolie ilk olarak 2001'de BM mülteci ajansıyla çalışmaya başlamış ve 2012'de özel elçisi olarak atanmıştı.
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