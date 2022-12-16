Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? İşler arapsaçına döndü! Son anda kapıdan firar! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu...

Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizinin yeni bölümünde bu hafta Ferit ülkeyi terk etmeye karar verir ve Pelin onu ikna edemez ancak Seyran'ı bir şansı vardı. Hayranları sevilen oyuncu Mert Ramazan Demir'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. İşte, Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu?