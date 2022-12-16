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Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? İşler arapsaçına döndü! Son anda kapıdan firar! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu...

Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nda yaşanan gelişmeler heyecanla takip ediliyor. Yeni bölümde; Ferit ailesine ve Seyran'a kızarak Amerika'ya gitmeyi kafaya koyuyor. Pelin ise Ferit'i engellemek için Seyran'ı devreye sokuyor. Ferit'in gitme kararını öğrenen Seyran elinden geleni yapacak. Hayranları sevilen oyuncu Mert Ramazan Demir'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 20:47
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Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? İşler arapsaçına döndü! Son anda kapıdan firar! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu...

Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizinin yeni bölümünde bu hafta Ferit ülkeyi terk etmeye karar verir ve Pelin onu ikna edemez ancak Seyran'ı bir şansı vardı. Hayranları sevilen oyuncu Mert Ramazan Demir'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. İşte, Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? İşler arapsaçına döndü! Son anda kapıdan firar! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu...

YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halis Ağa'nın Ferit'e tokat atması Ferit'in evden ayrılmasına neden olur. Yusuf'un Kazım'a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna'yı geri götürür.

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Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? İşler arapsaçına döndü! Son anda kapıdan firar! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu...

Pelin'e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran'a haber verir.

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Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? İşler arapsaçına döndü! Son anda kapıdan firar! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler.

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Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? İşler arapsaçına döndü! Son anda kapıdan firar! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu...

Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur.