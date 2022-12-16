HaberlerGaleriYalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? İşler arapsaçına döndü! Son anda kapıdan firar! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu...
Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? İşler arapsaçına döndü! Son anda kapıdan firar! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu...
Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nda yaşanan gelişmeler heyecanla takip ediliyor. Yeni bölümde; Ferit ailesine ve Seyran'a kızarak Amerika'ya gitmeyi kafaya koyuyor. Pelin ise Ferit'i engellemek için Seyran'ı devreye sokuyor. Ferit'in gitme kararını öğrenen Seyran elinden geleni yapacak. Hayranları sevilen oyuncu Mert Ramazan Demir'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu?