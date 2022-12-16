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Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran, Ferit aşkı resmen başlıyor...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022
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Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran, Ferit aşkı resmen başlıyor...

Yalı Çapkını 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümü ekranlara geldi. Son bölümde; Seyran, Ferit'i Amerika'ya gitmeden önce ikna ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. İşte, Yalı Çapkını 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran, Ferit aşkı resmen başlıyor...

Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı izlemek için araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi oyuncuların yer aldığı Yalı Çapkını 13. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünü takip eden izleyiciler 14. bölüm fragman için gelecek açıklamalara kitlendi. İşte, Yalı Çapkını 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran, Ferit aşkı resmen başlıyor...

YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Halis Ağa'nın Ferit'e tokat atması Ferit'in evden ayrılmasına neden olur. Yusuf'un Kazım'a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna'yı geri götürür.

Pelin'e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran'a haber verir.

YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM ÖZETİ

Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler. Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. İfakat ise Kazım'a söz verdikleri gibi Suna'yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.

YALI ÇAPKINI 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandığında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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