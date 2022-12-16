Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran, Ferit aşkı resmen başlıyor...

YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM ÖZETİ

Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler. Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. İfakat ise Kazım'a söz verdikleri gibi Suna'yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.