Ünlü şarkıcı Celine Dion'den kötü haber

Fransız ünlü sanatçı Celine Dion, kasların kontrolsüz şekilde kasılmasına neden olan ve oldukça nadir görülen "Katı Kişi Sendromu" adı verilen bir bağışıklık sistemi hastalığına yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda duygusal anlar yaşayan ve zaman zaman gözleri dolan Dion, "Spor hocalarımla birlikte her gün gücümü ve eski performansımı yeniden kazanabilmek için çok fazla çalışıyorum. Fakat kabul ediyorum ki mücadele gerek. Tek istediğim, bütün hayatım boyunca yapmayı en çok sevdiğim şey olan şarkı söylemek" ifadelerini kullandı.