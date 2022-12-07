İşini sağlama aldı! Hacı Sabancı Nazlı Sabancı’ya tek kuruş vermeyecek







İTİRAZ ETMEDEN İMZALADI

Hacı Sabancı'yla parası için değil aşık olduğu için evlenen Nazlı Sabancı da sözleşmeye hiç itiraz etmedi. Yine dedikodulara göre yaklaşık 15 maddeden oluşan sözleşmede yer alan bazı maddeler ise şöyleydi: Nazlı Sabancı, boşanma gibi bir durumda eşi ve ailesinin özel hayatları hakkında tek kelime etmeyecek.