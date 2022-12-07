İşini sağlama aldı! Hacı Sabancı Nazlı Sabancı'ya tek kuruş vermeyecek
Aile serveti 3 milyar doları bulan Hacı Sabancı’nın Nazlı Sabancı’yla evlilik sözleşmesi yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre sosyetik iş insanı, eşine ailesine ait şirketlerden tek kuruş vermeyecek ve yine evlilik beş yıldan kısa sürerse tazminat ödemeyecek.
Türkiye ve yurt dışındaki zenginlerin evlenmeden önce sözleşmeler yapması adet haline geldi.
Evlilik sözleşmesi imzalayan çiftlerden birinin de 2021 Ekim'inde nikah masasına oturan Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı'nın olduğu iddia edildi.
Magazin ve sosyete dünyasında kulaktan kulağa yayılan dedikodulara göre sadece babası Ömer Sabancı'nın serveti 3 milyar doları bulan sosyetik iş insanı, ailesinin de isteğiyle sosyetik güzele nikahtan önce sözleşme imzalattırdı.
İTİRAZ ETMEDEN İMZALADI
Hacı Sabancı'yla parası için değil aşık olduğu için evlenen Nazlı Sabancı da sözleşmeye hiç itiraz etmedi. Yine dedikodulara göre yaklaşık 15 maddeden oluşan sözleşmede yer alan bazı maddeler ise şöyleydi: Nazlı Sabancı, boşanma gibi bir durumda eşi ve ailesinin özel hayatları hakkında tek kelime etmeyecek.
TAKILAR NAZLI'DA KALACAK
Eğer çiftin evliliği, beş yıldan kısa sürerse ve çocukları olmazsa Hacı Sabancı, sosyetik güzele nafaka ödemeyecek. Nazlı Sabancı, boşanma durumunda Sabancı Holding bünyesinde yer alan şirketlerden pay talep edemeyecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI İSİM İSİM LİSTE! Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice...Karabük TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!
- Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı?
- Çöp Adam'ın derlemesi ağızları açık bıraktı! Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizisi Çöp Adam'ın sonu hayret uyandırdı! Halbuki o isim...
- BİLSEM 2023 sınavı ne zaman yapılacak? TAKVİM AÇIKLANDI! BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2022 Aralık ayı Mazot ve Gübre Desteği yattı mı? Ziraat Bankası MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI!
- KPSS DHBT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? KPSS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- ÖSYM duyurmuştu! 2023 DGS sınavı ne zaman? DGS başvuruları hangi tarihte yapılacak? 2023 DGS SINAV TAKVİMİ!
- 8 Aralık Dolunay etkisi geliyor! En çok hangi burçlar etkilenecek? Çile, mutluluk, aşk, para... Boğa, Aslan, Terazi, Başak, Yay...
- Gönül Dağı'nda ayrılık rüzgarı esiyor! Hayranları çilekeş olacak! Başrolün vedası final iddialarını körükledi!
- TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ ücret iadesi nereden, nasıl alınır? Hesap bilgisi...
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? MSB 2023 celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?
- TOKİ İstanbul Tuzla için tarih verildi! İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ'DEN MESAJ GELDİ!