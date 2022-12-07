07 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri İşini sağlama aldı! Hacı Sabancı Nazlı Sabancı'ya tek kuruş vermeyecek

İşini sağlama aldı! Hacı Sabancı Nazlı Sabancı'ya tek kuruş vermeyecek

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.12.2022
ABONE OL
İşini sağlama aldı! Hacı Sabancı Nazlı Sabancı’ya tek kuruş vermeyecek

Aile serveti 3 milyar doları bulan Hacı Sabancı’nın Nazlı Sabancı’yla evlilik sözleşmesi yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre sosyetik iş insanı, eşine ailesine ait şirketlerden tek kuruş vermeyecek ve yine evlilik beş yıldan kısa sürerse tazminat ödemeyecek.

Türkiye ve yurt dışındaki zenginlerin evlenmeden önce sözleşmeler yapması adet haline geldi.




Evlilik sözleşmesi imzalayan çiftlerden birinin de 2021 Ekim'inde nikah masasına oturan Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı'nın olduğu iddia edildi.




Magazin ve sosyete dünyasında kulaktan kulağa yayılan dedikodulara göre sadece babası Ömer Sabancı'nın serveti 3 milyar doları bulan sosyetik iş insanı, ailesinin de isteğiyle sosyetik güzele nikahtan önce sözleşme imzalattırdı.




İTİRAZ ETMEDEN İMZALADI
Hacı Sabancı'yla parası için değil aşık olduğu için evlenen Nazlı Sabancı da sözleşmeye hiç itiraz etmedi. Yine dedikodulara göre yaklaşık 15 maddeden oluşan sözleşmede yer alan bazı maddeler ise şöyleydi: Nazlı Sabancı, boşanma gibi bir durumda eşi ve ailesinin özel hayatları hakkında tek kelime etmeyecek.




TAKILAR NAZLI'DA KALACAK
Eğer çiftin evliliği, beş yıldan kısa sürerse ve çocukları olmazsa Hacı Sabancı, sosyetik güzele nafaka ödemeyecek. Nazlı Sabancı, boşanma durumunda Sabancı Holding bünyesinde yer alan şirketlerden pay talep edemeyecek.




Düğünde takılan tüm takılar ile alınan tüm hediyeler, boşanma olursa bile Nazlı Sabancı'nın olacak. Çocukları olursa da evlendikten sonra alınan tüm gayri menkuller, Nazlı Sabancı'nın değil çocuğun olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA