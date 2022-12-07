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Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı ağızları açık bıraktı! Seyran, Ferit'e sarılıyor! Endişe tavan yaptı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2022
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Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı ağızları açık bıraktı! Seyran, Ferit’e sarılıyor! Endişe tavan yaptı...

Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümleri heyecanla takip ediliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'ndan yeni tanıtım geldi. Yeni bölüm fragmanında, Halis Ağa tarafından azarlanan Ferit, muhabirin peşine düşüyor. Seyran ise Ferit'i sakinleştiren isim oluyor. İşte, Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı için detaylar...

Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı ağızları açık bıraktı. Seyran, Ferit'e sarılıyor. Endişe tavan yaptı. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin 12. bölüm 2. fragmanında; gazetedeki fotoğraf için torununa hesap soran Halis Ağa, sofradaki herkesi azarlarken; haberi basan muhabire saldıran Ferit ise Seyran'ın kendisine sarılmasıyla sakinleşiyor. İşte, Yalı Çapkını'nın detayları haberimizde...

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 9 Aralık Cuma akşamı 12. bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'ndan yeni tanıtım geldi.

Dizinin 12. bölüm 2. fragmanında; gazetedeki fotoğraf için torununa hesap soran Halis Ağa, sofradaki herkesi azarlarken; haberi basan muhabire saldıran Ferit ise Seyran'ın kendisine sarılmasıyla sakinleşiyor.

Yeni bölüm fragmanında Seyran'ın Ferit'e "Merak etme Ferit, bunu da atlatacağız" demesi dikkat çekti.

BİR AYRILIK DAHA YAŞANDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'nın arkadaşı Necip Usta karakterine hayat veren usta aktör Menderes Samancılar da projeye veda etti.

Buna göre Samancılar, bundan böyle konuk oyuncu olarak yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde rol almayacak.

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