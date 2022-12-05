Özge Ulusoy'un acı günü: Babası trafik kazasında hayatını kaybetti
MAGAZİN DHA
Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un 73 yaşındaki babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara'nın Çankaya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
MSB LOJMANLARI ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ: KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN...
E.N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı.
MÜDAHALELER SONUÇSUZ KALDI
Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi.
Ulusoy'un cenazesinin, yarın saat 11.00'de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.
Kazada herhangi bir yara almayan E.N.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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