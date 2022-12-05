Özge Ulusoy’un acı günü: Babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Ulusoy'un cenazesinin, yarın saat 11.00'de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.

Kazada herhangi bir yara almayan E.N.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.