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Özge Ulusoy'un acı günü: Babası trafik kazasında hayatını kaybetti

MAGAZİN DHA
Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Özge Ulusoy’un acı günü: Babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un 73 yaşındaki babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara'nın Çankaya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi.

MSB LOJMANLARI ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ: KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN...

E.N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı.

MÜDAHALELER SONUÇSUZ KALDI

Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi.

Ulusoy'un cenazesinin, yarın saat 11.00'de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.

Kazada herhangi bir yara almayan E.N.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Özge Ulusoy’un acı günü: Babası elim kazada öldü ÖZGE ULUSOY'UN ACI GÜNÜ: BABASI ELİM KAZADA ÖLDÜ

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