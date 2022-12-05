Masterchef kim elendi, gitti? 4 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? Finale kalması bekleniyordu...
Masterchef kim elendi, gitti? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecnala takip edilen yarışma programı Masterchef 2022'de bu hafta elenen isim merak ediliyor. Hafta boyu mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık mücadelelerine çıktı ve Gamze kaptanlığında performans sergileyen kırmızı takım peş peşe mağlubiyet aldı. Peki, Masterchef kim elendi, gitti? 4 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? Finale kalması bekleniyordu...
Masterchef kim elendi, gitti? 4 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef 2022 yarışmasında mavi ve kırmızı mücadelesinin sonunda dört eleme adayı potada yerini almıştı. Yarışmaya veda eden isim merak eediliyor. Peki, Masterchef kim elendi, gitti? 4 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? Finale kalması bekleniyordu...
Mavi takım kaptanı Ayaz, kırmızı takım kaptanı Gamze eşliğinde yarışmacılar hafta boyunca takım mücadelelerine çıktı. Ancak çıkılan dört oyundan üçünü mavi takım aldı ve bir oyunu da kırmızı takım kazandı. Böylece üç eleme adayı kırmızı takımdan çıkarken bir gitme adayı da mavi takımdan oldu. Potada yer alan isimler; Burak Kaya, Büşra, Tolga ve Gamze.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Eleme potasında yer alan yarışmacılar ilk etapta ağaç kavunu diğer adıyla pomelo ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Pomelo, Greyfurt ile portakal arası bir meyvedir ve aşırı ekşidir. MasterChef jürisi tabakları değerlendirdi ve puanlarını verdi. İlk oylamada Gamze 14, Tolga 15, Burak Kaya 16 ve Büşra ise 18 puan topladı.
En yüksek puanı 18 ile Büşra aldı ve ikinci aşamaya geçildi. İkinci oyunda ise yarışmacılar Danilo Şef'in imza tabağı olan Bruscetta'yı yaptı.
Tadım aşaması ardından şeflerin oylaması gerçekleşti. Burak Kaya en yüsek puanı alarak potadan çıkan ilk isim oldu. İkinci oylamada ise Büşra 29, Burak Kaya 34, Tolga 28 puan aldı. İkinci olarak potadan çıkan da Büşra oldu.
Elenen isim henüz belli olmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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