Masterchef kim elendi, gitti? 4 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? Finale kalması bekleniyordu...

En yüksek puanı 18 ile Büşra aldı ve ikinci aşamaya geçildi. İkinci oyunda ise yarışmacılar Danilo Şef'in imza tabağı olan Bruscetta'yı yaptı.



Tadım aşaması ardından şeflerin oylaması gerçekleşti. Burak Kaya en yüsek puanı alarak potadan çıkan ilk isim oldu. İkinci oylamada ise Büşra 29, Burak Kaya 34, Tolga 28 puan aldı. İkinci olarak potadan çıkan da Büşra oldu.