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Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti

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Giriş: 05.12.2022 01:04
Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
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