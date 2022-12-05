Pantene Altın Kelebek Ödülü kazananları 2022: Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimler, hangi ödülleri aldı? En iyi dizi, oyuncu...
Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimler, hangi ödülleri aldı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl 48. düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Kanal D ve Teve2'nin ortak yayını ile izleyicilerle buluşan Altın Kelebek Ödül Töreni, Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunumuyla gerçekleşti. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimler, hangi ödülleri aldı? En iyi dizi, oyuncu...
Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimler, hangi ödülleri aldı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 48'inci kez sahiplerini buldu. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimler, hangi ödülleri aldı? En iyi dizi, oyuncu...
PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLÜ KAZANANLARI 2022
Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 48'inci kez sahiplerini buldu. Bu akşam 'Yıldızı Parlayanlar' kategorisinde Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Taro Emir Tekin ödüllerini Demet Özdemir'in elinden aldılar.
Yargı dizisi ile 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde ödülünü almak için sahneye çıkan Pınar Deniz ve 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde de Kaan Urgancıoğlu ödüllerini Faruk Bayhan'ın elinden aldılar. Faruk Bayhan, yapımcısı Kerem Çatay olan Yargı dizisine 'En İyi Dizi' kategorisinde ödülünü verdi.
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bu akşam Sefo, Tutsak ve Isabelle şarkıları ve sahne şovu ile seyircilere keyifli anlar yaşattı.
Erşan Kuneri dizisi ile 'En İyi Komedi Dizi Kadın Oyuncu' kategorisinde Ezgi Mola, Gibi dizisi ile 'En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu' kategorisinde Feyyaz Yiğit ve yine Gibi dizisi 'En iyi Komedi Dizi' kategorisinde ödüllerini Yasemin Sakallıoğlu'ndan aldılar.
Yıllar sonra Altın Kelebek Ödül Töreni sahnesinde bir araya gelen İzel&Çelik&Ercan Özledim, Dönmelisin ve Eller Havaya şarkılarıyla seyircilere keyifli anlar yaşattılar.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile 'En İyi Kadın Sunucu' ve 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' kategorisinde Müge Anlı ödüllerini Şansal Büyüka'dan aldı.
Kim Milyoner Olmak İster? programı ile 'En İyi Erkek Sunucu' kategorisinde Kenan İmirzalıoğlu ödülünü Şebnem Dönmez'den aldı.
'Yaşam Boyu Başarı' kategorisinde ödül Emel Sayın'ın oluyor.
'En İyi Erkek Şarkıcı' kategorisinde Edis ödülünü Ersay Üner'den , 'En İyi Kadın Şarkıcı' kategorisinde Zeynep Bastık ödülünü Bengü'den aldı.
'En İyi Fantezi Müzik Kadın Şarkıcı' kategorisinde Ebru Yaşar ve 'En İyi Fantezi Müzik Erkek Şarkıcı' kategorisinde Bilal Sonses ödüllerini Coşkun Sabah'ın elinden aldı.
Bir Küçük Gün Işığı dizi ile 'En İyi Çocuk Oyuncu' kategorisinde Azra Aksu ödülünü Begüm Birgören'den aldı.
Dünyayla Benim Aramda dizisi 'En İyi İnternet Dizisi' ödülünü, Yargı dizisi ile 'En İyi Yönetmen' Ali Bilgin ve Yargı dizisi ile 'En İyi Senarist' ödülünü Sema Ergenekon Nevra Serezli'nin elinden aldı.
'En İyi Influencer-Youtuber' kategorisinde Ceyda Kasabalı & Fırat Albayram ödüllerini Yasemin Sakallıoğlu'nun elinden aldılar.
Konuşanlar programıyla 'En İyi Dijital İçerik' kategorisinde Hasan Can Kaya,
'En İyi Dizi Çifti' kategorisinde Kardeşlerim dizisi ile Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran ödüllerini Saba Tümer'in elinden aldılar.
'En İyi Yarışma' kategorisinde MasterChef ekibi ödülünü Fatih Tutak'ın elinden aldı.
2. Sayfa programı ile 'En İyi Magazin Programı' kategorsinide Müge ve Gülşen ödüllerini Ömür Gedik'in elinden aldı.
Şarkılar Bizi Söyler programı ile 'Başarı Ödülü' kategorisinde Polat Yağcı ödülünü Şansal Büyüka'dan aldı.
Aşk Mantık İntikam dizi ile 'En İyi Romantik Komedi Dizisi' kategorisinde Yağmur Ünal, Seversin dizisi ile 'En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu' kategorisinde İlayda Alişan ve yine Seversin dizisi ile 'En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu' Burak Yörük ödüllerini Büşra Pekin'den aldılar.
'En İyi Halk Müziği Kadın Şarkıcı' kategorisinde Şevval Sam, 'En İyi Halk Müziği Erkek Şarkıcı' Resul Dindar, 'En İyi Rapçı' kategorisinde Sefo ödüllerini Bengü'den aldı.
Yüzde Yüz Futbol programıyla 'En İyi Spor Programı' kategorisinde Rıdvan Dilmen & Murat Kosava ödüllerini Acun Ilıcalı'nın elinden aldılar.
Bi'tek Ben Anlarım şarkısıyla 'En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı' ve 'En İyi Çıkış Yapan Şarkı' ödüllerini KÖFN, 'En İyi Müzik Grubu' kategorisinde Dedublüman ödüllerini İzzet Öz'ün elinden aldılar.
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