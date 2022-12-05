Pantene Altın Kelebek Ödülü kazananları 2022: Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimler, hangi ödülleri aldı? En iyi dizi, oyuncu...

Aşk Mantık İntikam dizi ile 'En İyi Romantik Komedi Dizisi' kategorisinde Yağmur Ünal, Seversin dizisi ile 'En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu' kategorisinde İlayda Alişan ve yine Seversin dizisi ile 'En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu' Burak Yörük ödüllerini Büşra Pekin'den aldılar.

'En İyi Halk Müziği Kadın Şarkıcı' kategorisinde Şevval Sam, 'En İyi Halk Müziği Erkek Şarkıcı' Resul Dindar, 'En İyi Rapçı' kategorisinde Sefo ödüllerini Bengü'den aldı.

Yüzde Yüz Futbol programıyla 'En İyi Spor Programı' kategorisinde Rıdvan Dilmen & Murat Kosava ödüllerini Acun Ilıcalı'nın elinden aldılar.

Bi'tek Ben Anlarım şarkısıyla 'En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı' ve 'En İyi Çıkış Yapan Şarkı' ödüllerini KÖFN, 'En İyi Müzik Grubu' kategorisinde Dedublüman ödüllerini İzzet Öz'ün elinden aldılar.