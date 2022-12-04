Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacı 1 milyon liralık soruyu açtırmayı başardı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm hangi gün yayınlanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacı 1 milyon liralık soruyu açtırmayı başardı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Sevilen yarışma programının yeni bölümü 11 Aralık Pazar günü ekranlara gelecek.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA
2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayımlanan Türk yarışma programıdır. Günümüzde Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmakta olup Pazar akşamları saat 20.00'de yayımlanmaktadır.
Yarışmanın ilk sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunulmuştur. Daha sonra Selçuk Yöntem, 3 yıl programın sunuculuğunu üstlenmiştir. 2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yapmıştır. 5 Ekim 2019 tarihinden itibaren ise Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yapmaktadır.
Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 TL'yi alabilen olmamışken, şu anki büyük ödül olan 1 milyon TL'yi Arda Ayten adlı yarışmacı kazanmıştır.
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- Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?
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