Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm hangi gün yayınlanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacı 1 milyon liralık soruyu açtırmayı başardı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?