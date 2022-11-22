Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Survivor 2023 başlama tarihi belli oldu mu?

2023 SURVİVOR KADROSU BELLİ OLDU MU?

Yeni sezon Survivor'ın kadrosu şu ana kadar açıklanmadı. Acun Ilıcalı ise Survivor 2023 hakkında; "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu; 'Survivor akıl oyunları'. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor.