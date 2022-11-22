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Naz Elmas hakkında şok suçlama! Ev basıp tehditle savurdu! Kamera görüntüleri mahkemede

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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Naz Elmas hakkında şok suçlama! Ev basıp tehditle savurdu! Kamera görüntüleri mahkemede

Erol Özmandıracı’nın eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ, oyuncu Naz Elmas’tan şikayetçi oldu. Elmas’ın evini basıp kendisini tehdit ettiğini ileri süren Merve Nur Başbuğ, “Naz, Erol ile evliyken beni ‘Köpeklerini üzerime saldı’ diye suçladı ancak kendisi evimi basıp bana tehditler yağdırdı” dedi. Başbuğ, mahkemeye delil olarak güvenlik görüntülerini sundu.

Naz Elmas'ın Erol Özmandıracı ile evliliği bitti ama sorunlar sürüyor! Oyuncu, Özmandıracı ile evliyken, ünlü işadamının eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ ile defalarca kavga etmişti.

İki kadın arasında sık sık yaşanan sorunlar, boşanma davasının ardından da devam etti. Başbuğ, bir süre önce mahkemeye başvurarak Naz Elmas'ın geçen mart ayında oturduğu siteyi bastığını iddia etti.

'SİTEYE GELDİ'

Merve Nur Başbuğ, mahkemeye verdiği dilekçede Naz Elmas'ın kendisini köpeklerini üzerine salmakla suçladığını ancak bu iddianın tamamen hayal ürünü olduğunu belirtti.

Başbuğ, güvenlik kamerası kayıtlarını delil olarak sunarak "Asıl Naz Elmas'ın kendisi benim oturduğum siteyi bastı, bana tehditler yağdırdı. Köpeklerimi üzerine salmadım çünkü o geldiğinde ben köpeklerimi gezdiriyordum" dedi.

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