Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? Çöp Adam dizisi yayınlanma tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Star Tv'nin heyecanla beklenen dizisi Çöp Adam'ın yayın tarihinde bir değişiklik oldu. Peki, Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? Çöp Adam dizisi yayınlanma tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?