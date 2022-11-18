Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte puan durumu...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan ismi merak ediliyor. Kazanan isim 50 bin TL'yi cebine koyacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca yapılan yemekler ile yarışmacılar en fazla puanı almaya çalışıyor. Hal böyle olunca yarışmayı takip edenler en fazla puan alan isimi merak ediyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Sibel Hanım
2. gün yarışmacısı : Ceyda Hanım
3. gün yarışmacısı : Erdal Bey
4. gün yarışmacısı : Betül Hanım
5. gün yarışmacısı : Serkan Bey
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Bu hafta en yüksek puanı alan isim 50 bin TL para ödülü kazanacak.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?
18 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi henüz belli oldu. Akşam saatlerinde Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı ve 50 bin TL'lik ödülü Serkan aldı.
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.
Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
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