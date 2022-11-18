Yalı Çapkını'nın gerçek hikayesi şaşırttı! O romandan esinlendiği iddia edilirken, finali merak uyandırdı! Gülseren Budayıcıoğlu açıkladı...
Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını, Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünü paylaştığı dizinin gerçek hikayesi merak ediliyor. Kısa sürede hayran kitlesi oluşan dizi hakkında Gülseren Budayıcıoğlu açıklamalarda bulundu. İşte Yalı Çapkını dizisi hakkında merak edilen detaylar...
Yalı Çapkını'nın gerçek hikayesi şaşırttı. O romandan esinlenildiği iddia edildi. Gülseren Budayıcıoğlu açıkladı. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını yayınlanmaya başladığı kısa sürede hayran kitlesi oluştu. Dizi hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini üstlediği dizi hakkında detaylara haberimizde yer verdik.
Çarpıcı senaryosunun yanı sıra kadrosuyla da adından söz ettiren Yalı Çapkını, Türk psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hikayesinden uyarlanıyor. Hikayenin gerçek sahipleri ise etik kuralları çerçevesinde paylaşılmıyor.
"Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı"
Dizinin başarısı ve konusuyla ilgili konuşan Gülseren Budayıcıoğlu dizinin konusuyla ilgili, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka" ifadelerini kullanmıştı.
İSYAN ETTİ!
Birçok kitabı diziye uyarlanan son olarak ise reytinglere damga vuran Yalı Çapkını'nda imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu 'Hasta dosyalarından senaryo çıkarıyor' yorumlarına "Amacım insanımıza biraz daha yakın olabilmek, onları ruhsal açıdan kendileriyle barıştırabilmek, sorunlarına ışık tutabilmek, uzaktan da olsa ruhlarına biraz olsun sevgiyle dokunabilmekti" yanıtını verdi.
Usta yazar "Belki de daha önemlisi bizim insanımızı psikiyatriyle tanıştırabilmekti. Hikayelerimden televizyonlara uyarlanan dizilerin reytingleri arttıkça, okuyanlardan ve izleyenlerden gelen birbirinden güzel, birbirinden duygulu, çok samimi mesajları gördükçe sevinçten içim içime sığmıyor" yanıtını verdi.
Öte yandan uyarlama hikaye olduğu bilinen Yalı Çapkını dizisinin sonu herkesi şaşırttı. Afra Saraçoğlu'nun Seyran Şanlı, Mert Ramazan Demir'in Ferit Korhan, Çetin Tekindor'un ise Halis Korhan olarak seyirci karşısına çıktığı Yalı Çapkını dizisinde; Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay , Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer ve Menderes Samancılar gibi iddialı isimler bir araya geldi.
Dizinin hangi kitaptan uyarlandığı ise henüz ortaya çıktı! Yalı Çapkını dizisinin proje tasarımcılığını üstlenen Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'gerçek hikaye' açıklaması üzerine Yalı Çapkını dizisinin sonu daha çok merak edilmeye başlanırken; hikayenin de Kral Kaybederse isimli Gülseren Budayıcıoğlu romanından uyarlandığı iddia edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını 9. bölüm full izle! 18 Kasım Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izle! Star TV, Youtube...
- 2000 öncesi ve sonrası emekliler için zamlı yeni tablo! Taban maaş 4.132 TL! 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve refah payı...
- Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir kimdir? Değişimi ile şaşkına çeviren Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?
- Yalı Çapkını'nın gerçek hikayesi şaşırttı! O romandan esinlendiği iddia edilirken, finali merak uyandırdı! Gülseren Budayıcıoğlu açıkladı...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte puan durumu...
- KYK burs başvuru tarihleri bitti mi, sona erdi mi? KYK burs başvuru tarihleri uzatıldı mı?
- ALES/3 ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ÖSYM sınav takvimi!
- Muhteşem Cuma İNDİRİMLERİ ne zaman? Efsane Cuma kaç gün sürüyor? Trendyol, Hepsiburada... Muhteşem cuma indirimleri ayın kaçında?
- İş arayanlar hemen başvurun! Kasım ayı iş ilanları güncellendi! 99.273 açık iş ilanı yayında! İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?
- Kış lastiği takmak hangi aya kadar zorunlu? Kışlık lastiği alırken nelere dikkat edilmeli? 2022-2023 Kış lastiği takmak için son gün ne zaman?
- KPSS 2022/11 tercih kılavuzu heyecanla bekleniyor! Sağlık Bakanlığı 31.317 personel alımı tercihleri ne zaman? Hemşire, ebe...
- TSK Muvazzaf Astsubay alımında son günler! 2022 MSB Kuvvet Komutanlıkları 1.870 astsubay alımı başvuru ne zaman bitiyor?