Masterchef eleme adayları kim oldu? 17 Kasım Masterchef hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Jüri şefler tarafından belirlenen menüyü en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gönderildi. Peki, Masterchef eleme adayları kim oldu? 17 Kasım Masterchef hangi takım kazandı? Dün gece yaşananlar...