Masterchef eleme adayları kim oldu? 17 Kasım Masterchef hangi takım kazandı? Dün gece yaşananlar...
Masterchef eleme adayları kim oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef 2022'de eleme adayları merak ediliyor. Doğu Anadolu lezzetlerine sahne olan yeni bölümde kaybeden takım eleme adayı çevirdi. Peki, Masterchef eleme adayları kim oldu? 17 Kasım Masterchef hangi takım kazandı? Dün gece yaşananlar...
Masterchef eleme adayları kim oldu? 17 Kasım Masterchef hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Jüri şefler tarafından belirlenen menüyü en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gönderildi. Peki, Masterchef eleme adayları kim oldu? 17 Kasım Masterchef hangi takım kazandı? Dün gece yaşananlar...
17 Kasım 2022 günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı.
TV8 ekranlarında yayınlanan zorlu oyunda Doğu Anadolu lezzetlerinden oluşan menüyü en başarılı şekilde hazırlamak için tezgah başına geçen mavi ve kırmızı takım üyeleri, kazanan olmak için tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.
MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan dokunulmazlık oyununda en başarılı menüyü çıkaran Kırmızı Takım, kazanan takım oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununda kaybeden mavi takım kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan isim Gamze oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi takım içerisinde yapılan eleme adayı oylaması sonucunda günün eleme potasına giden ismi Yağız ve Barış oldu.
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