18 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Boşanma Hadise'ye yaradı! 1.5 ayda kazandığı para dudak uçuklattı

Boşanma Hadise'ye yaradı! 1.5 ayda kazandığı para dudak uçuklattı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.11.2022
ABONE OL
Boşanma Hadise’ye yaradı! 1.5 ayda kazandığı para dudak uçuklattı

Hadise, evliyken konserlere çıkmadığı için kaybettiği 6 milyon TL’yi boşandıktan sonra fazlasıyla kazandı. Son 1.5 aydaki toplam kazancı 25 milyon TL olan Hadise, yılbaşında da 3 milyon TL’yi cebine koyacak!

Pop müziğin ünlü ismi Hadise, 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler'le 30 Eylül'de boşandı. Evliliği boyunca iş insanının baskısıyla konser sayısını azaltan ünlü popçunun kazancı, 4.5 aylık sürede yaklaşık 6 milyon TL'ydi. Boşandıktan hemen sonra eski gösterişli konserlerine devam eden seksi popçu, ilk iş olarak 350 bin TL olan sahne ücretini 500 bin TL'ye çıkardı. Özel geceler ve yurt dışı konserlerinden de 1.5 milyon TL alan Hadise, boşandıktan sonra cebini doldurdu. 1.5 ayda verdiği altı yurt içi konserinden 3 milyon TL kazanan ünlü popçu, bir yurt dışı konserinden de 1.5 milyon TL'yi cebine koydu.



20 MİLYONLUK REKLAM

Biri kozmetik, diğeri de mücevher olmak üzere iki ayrı firmayla toplamda 20 milyon TL'lik reklam anlaşması yapan Hadise, yılbaşı konserinden de yaklaşık 3 milyon TL alacak. Böylece Hadise, boşandıktan sonra sadece üç aylık bir sürede 27.5 milyon TL kazanmış olacak.



Hadise, Dinçerler'den boşandıktan sonra servetine servet kattı.



Hadise, Yeniköy'den aldığı 40 milyon TL'lik yalı dairesinin parasının yarısından fazlasını da üç ay gibi bir sürede çıkarmış oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA