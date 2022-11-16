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Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Acun Ilıcalı tanıttı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Acun Ilıcalı tanıttı...

Survivor 2023 ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2023'ün yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Acun Ilıcalı tanıttı...

Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tv8 ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen Survior yarışması her sene olduğu gibi bu sene de izleyiciyi ekranlara kilitleyeceği düşünülüyor. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Acun Ilıcalı tanıttı...

YENİ SEZONDA YENİ FORMAT! SURVİVOR 2023 FORMATI NASIL OLACAK?

TV8'in resmi sosyal medya hesabından Survivor 2023 sezonu ile ilgili bir video paylaşıldı. Yayınlanan videoda Survivor 2023 başvurularının başladığı bildirildi.

Yeni sezona ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, yeni sezon sloganını ''Survivor Akıl Oyunları'' olarak duyurdu.

Ilıcalı, açıklamasında "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun.'' ifadelerini kullandı.

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8'in en çok izlenen iki yarıışma programı Masterchef ve Survivor'ın aynı tarihlerde yayınlanmadığı biliniyor. Buna göre, Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor.

SURVİVOR 2023 KADROSU AÇIKLANDI MI?

Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor 2023 sezonunda yarışacak isimler henüz belli olmadı.

Ancak All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı konuşulan Survivor 2023 kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı yönünde tahminler yapılmaya devam ediyor.

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