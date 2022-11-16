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Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu? Gecenin Ucunda 8. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Star TV 16 Kasım yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu? Gecenin Ucunda 8. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Star TV 16 Kasım yayın akışı...

Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Gecenin Ucunda, tekrar bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu? Gecenin Ucunda 8. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Star TV 16 Kasım yayın akışı...

Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu? Gecenin Ucunda 8. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 16 Kasım 2022 Star yayın akışında Gecenin Ucunda dizisi yer almıyor. 8. bölüm fragmanı yayınlanırken, yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu? Gecenin Ucunda 8. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Star TV 16 Kasım yayın akışı...

GECENİN UCUNDA BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Gecenin Ucunda dizisi yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. 16 Kasım Star yayın akışına göre saat 20:00'da dizinin tekrar bölümü yayınlanacak.

16 KASIM 2022 STAR YAYIN AKIŞI!

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Gecenin Ucunda (Tekrar)

23:30 Yalı Çapkını (Tekrar)

GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gecenin Ucunda dizisi, Star TV ekranlarındaki yayın hayatına artık Salı günleri devam edecek. Çarşamba günü ekrana gelmekte olan dizinin yeni bölümleri, artık her Salı günü saat 20.00'de, yine Star TV ekranlarında yayınlanacak.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül de sosyal medya hesabından dizinin yayın tarihinin değiştiğini yaptığı paylaşımla duyurdu.

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

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