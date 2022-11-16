Kanserle mücadele eden Boğaç Aksoy’dan müjdeli haber

Lenfoma kanserine yakalandığını duyurarak izleyicileri üzen Boğaç aksoy, ''Yeni projelerimiz var. Nazar değmesin şimdi anlatmayayım. Sinema filmi ve dijital platform için de teklifler var'' diyerek kısa zaman içinde oyunculuğa geri döneceğini açıkladı.