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Kanserle mücadele eden Boğaç Aksoy'dan müjdeli haber

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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Kanserle mücadele eden Boğaç Aksoy’dan müjdeli haber

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' karakteriyle tanınan Boğaç Aksoy, bir süredir lenfoma kanseriyle mücadele ediyordu. Son olarak oyunculuğu bıraktığını açıklayıp kaptanlık diploması alan Boğaç Aksoy sevenlerine güze haberi verdi.

Sağlık sorunları nedeniyle Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Boğaç Aksoy, setlere yeniden döneceğinin müjdesini verdi.

Lenfoma kanserine yakalandığını duyurarak izleyicileri üzen Boğaç aksoy, ''Yeni projelerimiz var. Nazar değmesin şimdi anlatmayayım. Sinema filmi ve dijital platform için de teklifler var'' diyerek kısa zaman içinde oyunculuğa geri döneceğini açıkladı.

Zor günleri atlatan Boğaç Aksoy, ''Sevenlerimin sayesinde moralim hep yüksekti'' dedi.

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Volkan Komiser karakteriyle akıllara kazınan genç oyuncu, Haliç Üniversitesi'nde beden eğitimi ve antrenörlük bölümünü bitirdi. Daha önce aşçılık yapan Boğaç Aksoy, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'den oyunculuk dersleri alarak setlere adım attı.

Kanser sürecinde Akdeniz'e yerleşen ünlü oyuncu, doktorundan gelen 'İyileştin' haberinden sonra İstanbul'a geri dönmüştü.

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