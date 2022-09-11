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Ahmet Özhan Ömer Tuğrul İnançer’i anlattı: 55 yıllık arkadaşım, abim ve rehberimdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.09.2022
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Ahmet Özhan Ömer Tuğrul İnançer’i anlattı: 55 yıllık arkadaşım, abim ve rehberimdi

Geçen hafta vefat eden mutasavvıf, yazar, fikir ve musiki adamı Ömer Tuğrul İnançer; Türk müziğinin usta ismi Ahmet Özhan’ın 55 senelik dostu, kendi deyimiyle ‘abisi ve rehberi’ydi. Özhan, İnançer’in iç dünyasını ve İslam’a olan hizmetlerini anlattı.

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