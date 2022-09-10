Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'dan 43.5 milyonluk yatırım! Gözünü Marmaris'e dikti
Başta Miami, Los Angeles ve Como olmak üzere, dünyanın pek çok yerinden ev alan Süreyya Yalçın, şimdi de gözünü Marmaris'e dikti. 43.5 milyon liraya 650 metrekarelik mülk alan sosyetik güzel, büyük heyecan yaşıyor
Yaptığı paylaşımlar ve lüks yaşantısıyla sürekli göz önünde olan Süreyya Yalçın, adeta emlak kraliçesi gibi.
Kişisel serveti 1 milyar doları aşan sosyetik güzel, Miami, New York, Como, Paris gibi gözde kentlerden sonra Türkiye'de de mülk satın almaya başladı.
Bir süre önce Bodrum'da villa alan Yalçın, şimdi gözünü Marmaris'e dikti.
Bozburun'da yazlık ev arayışına giren Yalçın, 43.5 liraya 650 metrekare olan bahçeli ve özel iskeleli müstakil bir ev buldu.
İddialara göre ev sahibiyle anlaşan Yalçın, bu paranın tamamını peşin vereceği de gelen bilgiler arasında.
2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile nikah masasına oturan ve ardından ABD'ye yerleşen Süreyya Yalçın, yaz aylarını Türkiye'de geçirmeye devam ediyor.
Şimdilerde Marmaris'te tatil yapan 38 yaşındaki sosyetik güzel, her fırsatta Türkiye'nin vazgeçilmez olduğunu söylüyor.
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