Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?

YARGI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yargı'da altı aylık bir zaman atlamasının gerçekleştiği bölümde Ceylin'in üstü başı kan içinde ve kanlı bir bıçakla eve gelmesinin ardından Eren'in öfkeyle Ceylin'in kapısını çaldı.

Eren, Ceylin'i tutukladığını söyler, kelepçeyi taktığı gibi arabaya bindirir ve karakola götürür. Bu esnada Ceylin'in ne yaptığını izleyici anlayamaz.