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Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2022
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Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?

Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yargı'nın yeni sezon tarihi hayranları tarafından merak ediliyor. İşte, Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?

Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yargı sezon finali ekrana damga vurmuştu. İzleyicilerin aklında ise Ilgaz'ın esrarengiz ölümüyle ilgili pek çok soru kalmıştı. Peki, Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?

YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yargı dizisi yapımcısı Ay Yapım, yeni sezon tanıtım çekimleri için 20 Ağustos 2022 cumartesi günü sete çıkmaya hazırlandıklarını belirtmişti. Yargı 2. sezon ile 18 Eylül 2022'de başlayacak.

YARGI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yargı'da altı aylık bir zaman atlamasının gerçekleştiği bölümde Ceylin'in üstü başı kan içinde ve kanlı bir bıçakla eve gelmesinin ardından Eren'in öfkeyle Ceylin'in kapısını çaldı.

Eren, Ceylin'i tutukladığını söyler, kelepçeyi taktığı gibi arabaya bindirir ve karakola götürür. Bu esnada Ceylin'in ne yaptığını izleyici anlayamaz.

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