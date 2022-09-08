Ali Sürmeli'nin annesi intihar mı etti? Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli öldü mü, kimdir?
Ali Sürmeli'nin annesi intihar mı etti? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi'ndeki Zaza rolü ile hafızalara kazanan usta tiyatrocu Ali Sürmeli'nin Annesi Akçe Sürmeli kendi yaşamına son verdi. Peki, Ali Sürmeli'nin annesi intihar mı etti? Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli öldü mü, kimdir?
Ali Sürmeli'nin annesi intihar mı etti? Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli öldü mü, kimdir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk bilgiler ışığında Ali Sürmeli'nin Annesi Akçe Sürmeli'nin kendisini asarak intihar ettiği ifade edildi. Peki, Ali Sürmeli'nin annesi intihar mı etti? Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli öldü mü, kimdir?
Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin annesinden acı haber geldi. Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.
AĞACA İPLE KENDİSİNİ ASTI
Evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.Polis, soruşturma başlatıldı.
ALİ SÜRMELİ ANNESİ KİMDİR?
Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli'dir. 08.09.2022 tarihinde vefat etmiştir. Yapılan incelemelerin ardından Akçe Sürmeli'nin kendi yaşamına son verdiği öğrenilmiştir. Ali Sürmeli aslen Bingöl nüfusuna kayıtlıdır.
Akçe Sürmeli, Kocalei'nde yaşamaktaydı. Yerel haber kaynaklarına göre, Ali Sürmeli'nin cenazesi yarın kaldırılacak. İlk bilgiler ışığında Ali Sürmeli'nin Annesi Akçe Sürmeli'nin kendisini asarak intihar ettiği ifade edildi.
AKÇA SÜRMELİ NEDEN İNTİHAR ETTİ?
Kocaeli ilinde yaşayan Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli, evinde kendisini asmış bir şekilde bulundu. Bazı kaynaklara göre Akçe Sürmeli 82, bazı kaynaklara göre ise 87 yaşında. Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli'nin aslen Bingöllü olduğu biliniyor. Uzun senelerdir Kocaeli'de yaşayan Akçe Sürmeli'nin neden intihar ettiği ise henüz öğrenilemedi.
Öte taraftan ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin üzücü haberi aldıktan sonra derinden sarsıldığı dile getirildi. Tiyatrocu Ali Sürmeli bugüne kadar Olacak O Kadar, Kurtlar Vadisi, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol almıştır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kraliçe Elizabeth öldü mü, son durumu nasıl? Kraliçe Elizabeth kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve sağlık durumu...
- Ali Sürmeli'nin annesi intihar mı etti? Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli öldü mü, kimdir?
- Instagram çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 7 Eylül İnstagram mesaj neden gitmiyor, ne zaman düzelecek?
- ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanır mı?
- VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022-2023 VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
- iPhone 14 ne zaman çıkacak, açıklandı mı? iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? İşte fiyat listesi ve özellikler...
- iPhone 14 etkinliği ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Apple event canlı yayın nereden, nasıl izlenir?
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- EYT beklemeden 44-45-46-52 yaşında erken emeklilik! SSK, Bağ-Kur, 4C'li + 1996-1997-1999-2008 sigorta girişi...
- Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, kimler alabilir? Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Brent petrol çakılıyor! Akaryakıt fiyatlarında indirim yolda! Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi? Varil fiyatı...
- Hesaplara yatıyor... Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, sürüyor mu?