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Ali Sürmeli'nin annesi intihar mı etti? Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli öldü mü, kimdir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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Ali Sürmeli’nin annesi intihar mı etti? Ali Sürmeli’nin annesi Akçe Sürmeli öldü mü, kimdir?

Ali Sürmeli'nin annesi intihar mı etti? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi'ndeki Zaza rolü ile hafızalara kazanan usta tiyatrocu Ali Sürmeli'nin Annesi Akçe Sürmeli kendi yaşamına son verdi. Peki, Ali Sürmeli'nin annesi intihar mı etti? Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli öldü mü, kimdir?

Ali Sürmeli'nin annesi intihar mı etti? Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli öldü mü, kimdir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk bilgiler ışığında Ali Sürmeli'nin Annesi Akçe Sürmeli'nin kendisini asarak intihar ettiği ifade edildi. Peki, Ali Sürmeli'nin annesi intihar mı etti? Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli öldü mü, kimdir?

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin annesinden acı haber geldi. Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

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AĞACA İPLE KENDİSİNİ ASTI

Evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.Polis, soruşturma başlatıldı.

ALİ SÜRMELİ ANNESİ KİMDİR?

Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli'dir. 08.09.2022 tarihinde vefat etmiştir. Yapılan incelemelerin ardından Akçe Sürmeli'nin kendi yaşamına son verdiği öğrenilmiştir. Ali Sürmeli aslen Bingöl nüfusuna kayıtlıdır.

Akçe Sürmeli, Kocalei'nde yaşamaktaydı. Yerel haber kaynaklarına göre, Ali Sürmeli'nin cenazesi yarın kaldırılacak. İlk bilgiler ışığında Ali Sürmeli'nin Annesi Akçe Sürmeli'nin kendisini asarak intihar ettiği ifade edildi.

AKÇA SÜRMELİ NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Kocaeli ilinde yaşayan Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli, evinde kendisini asmış bir şekilde bulundu. Bazı kaynaklara göre Akçe Sürmeli 82, bazı kaynaklara göre ise 87 yaşında. Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli'nin aslen Bingöllü olduğu biliniyor. Uzun senelerdir Kocaeli'de yaşayan Akçe Sürmeli'nin neden intihar ettiği ise henüz öğrenilemedi.

Öte taraftan ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin üzücü haberi aldıktan sonra derinden sarsıldığı dile getirildi. Tiyatrocu Ali Sürmeli bugüne kadar Olacak O Kadar, Kurtlar Vadisi, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol almıştır.

Ünlü oyuncunun annesi intihar etti ÜNLÜ OYUNCUNUN ANNESİ İNTİHAR ETTİ

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