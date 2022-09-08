Ali Sürmeli’nin annesi intihar mı etti? Ali Sürmeli’nin annesi Akçe Sürmeli öldü mü, kimdir?

AKÇA SÜRMELİ NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Kocaeli ilinde yaşayan Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli, evinde kendisini asmış bir şekilde bulundu. Bazı kaynaklara göre Akçe Sürmeli 82, bazı kaynaklara göre ise 87 yaşında. Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli'nin aslen Bingöllü olduğu biliniyor. Uzun senelerdir Kocaeli'de yaşayan Akçe Sürmeli'nin neden intihar ettiği ise henüz öğrenilemedi.

Öte taraftan ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin üzücü haberi aldıktan sonra derinden sarsıldığı dile getirildi. Tiyatrocu Ali Sürmeli bugüne kadar Olacak O Kadar, Kurtlar Vadisi, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol almıştır.