81 gün sonra gelen mucize! Bir anne daha Esra Erol’da evladına kavuştu

Oğlunun velayetinin kendisinde olduğunu ve onu baba evindeyken dünyaya getirdiğini belirten Sümeyye Demirkapı, "Baba evinde doğum yaptım. Babası oğlumu 40 günlükken görmeye geldi. Sonra boşanmaya karar verdik ve boşandık. Babasına belirli günlerde görebilmesi için mahkeme izin verdi. Ben de hiçbir zaman karşı olmadım görüşmelerine ama eşim 3 defa oğlumu benden kaçırdı. 18 Haziran'da görmek için izni vardı. Oğlum bana babam beni kaçıracaktı demişti, ama pedagog eşliğinde görüştükleri için bu duruma ihtimal vermedim. Daha sonra pedagoglar geldi, ama oğlum yanlarında değildi." Diyerek oğlunun nasıl kaçırıldığını anlattı.