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Çirkin sözler cezasız kalmadı! Pelin Akil mahkeme sonucunu paylaştı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.09.2022
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Çirkin sözler cezasız kalmadı! Pelin Akil mahkeme sonucunu paylaştı

Pelin Akil sosyal medya üzerinden kendisine hakaret edenlere karşı harekete geçmişti. "Eğer susarsam bu çirkinliğin önünü kesemem" diyen güzel oyuncu, hakaretler yağdıran kişiye verilen cezayı paylaştı.

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