SON DAKİKA! Yeşilçam'ın usta ismi Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti | Rıza Pekkutsal kimdir?
Son dakika... Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal, İzmie'de 87 yaşında yaşamını yitirdi. (Rıza Pekkutsal kimdir?) Pekkutsal, yarın Buca Yaylacık Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
SON DAKİKA! Yeşilçam'ın efsanesi 87 yaşındaki sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal vefat etti.
Pekkutsal'ın vefat haberi üzerine çok sayıda sanatsever sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bombacı Mülayim, Yedi Bela Hüsnü filmleriyle yüzümüzü güldüren, Buca'mızın önemli bir değeri olan hemşehrimiz, sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal'ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
Pekkutsal, yarın Buca Yaylacık Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
OYUNCU RIZA PEKKUTSAL KİMDİR?
Rıza Pekkutsal 1935 yılında İzmir'de doğdu.
Türk sinema, ses ve tiyatro sanatçısı olan Rıza Pekkutsal Buca Halkevi'nde sanat yaşamına başlayıp İzmir Özel Tiyatrosu'nda eğitim gördü.Hulki Saner kendisini sinemaya kazandırmasıyla oynadığı ilk Film Cibali Karakolu oldu.
Bu filmden sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yapan Pekkutsal, Korkusuz Korkak filminde de memur rolünü canlandırmıştı.
1980'lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol ve seslendirmeler yapan Pekkutsal, ilk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde 'Hacı Gaffur' rolünü canlandırmıştı. En son oynadığı film ise 2007 yapımı 'Sıfır Dediğimde' filmi oldu.
Ünlü isimlerin de yer aldığı; Cem Yılmaz, Cansu Dere ve Zafer Önen ile birlikte OPET reklamında rol aldı.
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