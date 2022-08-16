Müge Anlı’nın vefat eden babasının ruhu için aşure dağıtıldı

Türk Kızılay'ı Eyüpsultan Şube Başkanı Ahmet Şen, "Bağışlanan bu araçla birçok afette de çay su ve çorba dağıtıldı. Vatandaşlar bugün Müge Anlı'nın babası için de dualar etti" dedi.

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