Müge Anlı’nın vefat eden babasının ruhu için aşure dağıtıldı
Ünlü sunucu Müge Anlı’nın babası İhsan Anlı geçen günlerde hayatını kaybetti. İhsan Anlı için, Müge Anlı sevenleri tarafından Kızılay’a bağışlanan araçla vatandaşlara aşure dağıtıldı.
ATV ekranlarında gündüz kuşağında izleyicisiyle buluşan ve her bölümü merakla seyredilen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı geçen günlerde hayatını kaybetmişti.
Önceki gün Muharrem ayı nedeniyle, Müge Anlı sevenleri tarafından Kızılay'a bağışlanan bir araçla, Eyüpsultan Camii avlusunda, Eyüpsultan Kızılay Kadın ve Gönüllüleri tarafından İhsan Anlı için vatandaşlara aşure, bisküvi ve su dağıtıldı.
Müge Anlı'nın babası için Kuranı Kerim ve dualar okunduktan sonra dağıtılan aşureye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Türk Kızılay'ı Eyüpsultan Şube Başkanı Ahmet Şen, "Bağışlanan bu araçla birçok afette de çay su ve çorba dağıtıldı. Vatandaşlar bugün Müge Anlı'nın babası için de dualar etti" dedi.
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