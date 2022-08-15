Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi! İşte Müge Anlı ve kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun ilk yan yana karesi

Müge Anlı'dan beklenen poz geldi! İlk defa eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla ilk defa yan yana görüntülendi. eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyuran başarılı sunucu Müge Anlı, aileler ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi. Sosyal medyadan ve gözlerden uzak bir hayat süren çiçeği burnunda çiftten gündeme bomba gibi düşen fotoğraf geldi. İşte Müge Anlı ve kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun ilk fotoğrafı...