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Haberler Galeri Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi! İşte Müge Anlı ve kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun ilk yan yana karesi

Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi! İşte Müge Anlı ve kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun ilk yan yana karesi

Müge Anlı'dan beklenen poz geldi! İlk defa eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla ilk defa yan yana görüntülendi. eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyuran başarılı sunucu Müge Anlı, aileler ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi. Sosyal medyadan ve gözlerden uzak bir hayat süren çiçeği burnunda çiftten gündeme bomba gibi düşen fotoğraf geldi. İşte Müge Anlı ve kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun ilk fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 15.08.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 13:38
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Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan ilk fotoğraf geldi! İşte Müge Anlı ve kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun ilk yan yana karesi

ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının başarılı sunucusu Müge Anlı canlı yayında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurmuştu. Müge Anlı'nın düğünü kısa sürede merak konusu oldu.

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Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan ilk fotoğraf geldi! İşte Müge Anlı ve kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun ilk yan yana karesi

Aileler ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle evlendiği öğrenilen Müge Anlı'nın düğün fotoğrafları merakla beklenirken sosyal medyada ortaya çıkan gelinlikli Müge ve damatlık giyen Şinasi Yüzbaşıoğlu herkesi gülümsetti, 'çok yakışıyorsunuz' yorumları havada uçuşmuştu.

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Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan ilk fotoğraf geldi! İşte Müge Anlı ve kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun ilk yan yana karesi

MÜGE ANLI BÖYLE DUYURDU: DAMADINIZIN İSMİ ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU

Müge Anlı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu."

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Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan ilk fotoğraf geldi! İşte Müge Anlı ve kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun ilk yan yana karesi

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Müge Anlı'nın geçtiğimiz hafta sonu kına gecesi organize ettiği ve geceye Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi sınırlı sayıda dostunun katıldığı öğrenildi. Müge Anlı'nın düğünü ise 25 Haziran 2022 Cumartesi günü olduğu ileri sürüldü.

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Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan ilk fotoğraf geldi! İşte Müge Anlı ve kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun ilk yan yana karesi

MÜGE ANLI'NIN DÜĞÜNÜ GÜNDEME OTURDU

Yaşanan gelişmelerin ardından Müge Anlı'nın düğün fotoğrafları merakla beklenirken sosyal medyada Müge Anlı severler tarafından düzenlenen fotoğraflar kısa sürede gündem oldu.