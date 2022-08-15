Ünlü oyuncu Tom Holland sosyal medyayı bıraktı! "Akıl sağlığını..."
Sosyal medyanın iyi ve kötü yanları kullanım şartlarına göre değişiyor. Bu bakımdan milyonlarca takipçisi bulunan bazı ünlüler sosyal medyadan uzak durma kararı alıyor. Bu kervana "Örümcek Adam"ı canlandıran Tom Holland da katıldı. Ünlü oyuncu Holland, akıl sağlığına "zararlı" olabileceğini düşünerek, sosyal medyaya ara verdiğini ilan etti.
BBC'nin haberine göre, Holland, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Instagram ve Twitter'ı "aşırı uyarıcı" ve "bunaltıcı" bulduğunu dile getirdi.
26 yaşındaki İngiliz oyuncu, sosyal medyada kendisi hakkında yazılanları okuduğunu, yazılanlara kendini kaptırdığını ve bunu akıl sağlığına çok zarar verdiğini söyledi.
Holland, "Bu yüzden bir adım atma ve sosyal medya uygulamasını silme kararı aldım." ifadesini kullandı.
Bir süredir sosyal medya hesaplarında aktif olmayan Holland'ın sosyal medyaya ara verme kararı sevenleri tarafından "akıllıca bir hareket" olarak nitelendirildi.
Holland'ın, Instagram'da 67 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
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