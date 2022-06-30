Survivor final nerede yapılacak 2022? Tersane İstanbul nereden, nasıl gidilir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nisa ve Adem'in finale kaldığı yarışmada hangi isimin ip göğüsleyeceği merak ediliyor. Diğer yandan Survivor finalini canlı izlemek isteyenler Tersane İstanbul'un konumunu merak ediyor. Peki, Survivor final nerede yapılacak 2022? Tersane İstanbul nereden, nasıl gidilir? Tersane İstanbul konum bilgisi...