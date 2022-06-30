Survivor final nerede yapılacak 2022? Tersane İstanbul nereden, nasıl gidilir? Tersane İstanbul konum bilgisi...
Survivor final nerede yapılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında uzun süredir takip edilen Survivor 2022'de final günü geldi çattı. Yarışma TV8 ekranlarında canlı yayınlanacak. Peki, Survivor final nerede yapılacak 2022? Tersane İstanbul nereden, nasıl gidilir? Tersane İstanbul konum bilgisi...
Survivor final nerede yapılacak 2022? Tersane İstanbul nereden, nasıl gidilir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nisa ve Adem'in finale kaldığı yarışmada hangi isimin ip göğüsleyeceği merak ediliyor. Diğer yandan Survivor finalini canlı izlemek isteyenler Tersane İstanbul'un konumunu merak ediyor. Peki, Survivor final nerede yapılacak 2022? Tersane İstanbul nereden, nasıl gidilir? Tersane İstanbul konum bilgisi...
SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?
Survivor finali bu akşam Tersane İstanbul'da yapılacak.
TERSANE İSTANBUL NEREDE, NASIL GİDİLİR?
Tersane İstanbul'un adres bilgisi; Kasımpaşa, Tersane İstanbul, Haliç Camii Kebir Mahallesi Taşkızak, Tersane Cd. No:5, 34440 Beyoğlu/İstanbul olarak biliniyor.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Tersane İstanbul, Haliç kıyısında yer almaktadır. İstanbul Havalimanı'na 41 km, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ise 47 km uzaklıkta bulunan Tersane İstanbul, şehrim tam göbeğinde yer alması sebebiyle ulaşımı oldukça kolaydır.
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