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Burcu Esmersoy'u duygulandıran ilan! Harekete geçti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.06.2022
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Burcu Esmersoy’u duygulandıran ilan! Harekete geçti

Başarılı işlere imza atan Burcu Esmersoy, duygulandıran bir satılık araç ilanı gördü. Acılı hikayesi olan aracı almak istediğinde, satıldığını öğrendi.

Sunucu olarak başladığı kariyer hayatına manken ve model olarak devam eden Burcu Esmersoy, özel hayatı ve giyim tarzıyla da büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.




Ancak Esmersoy'un hayırseverliği pek bilinmez.




Birçok kişiye gizlice yardım eden güzel, önceki gün sosyal medyada gördüğü bir otomobil ilanı karşısında hüzünlendi.




ÇOK DUYGULANDI

Sahibinin hayli dokunaklı bir o kadar da esprili yazdığı ilanı keyifle okuyan güzel sunucu, aracı satın almak istediğini dile getirdi.




Burcu Esmersoy, talip olduğu aracın ise 2019 yılında başkasına satıldığını öğrendi.




Bu durum karşısında şaşkına dönen Esmersoy, "O kadar güzel bir üslup ki, hayran olmamak elde değil. Beni duygulandırdı ve yardım etmek istedim. Ancak araç satılmış. Ne yapalım!" dedi.




İŞTE ALMAN OTOMOBİLİN SÖZLERİ




ESMERSOY'DAN CEVAP

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