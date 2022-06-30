Survivor birincisi ne kadar, kaç TL kazanacak? Survivor 2022 1.sine ne veriliyor, ödülü ne? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de kazanan isim merak ediliyor. Diğer yandan ipi göğüsleyecek isimin alacağı ödül de merak edilen başka unsur oldu. Peki, Survivor birincisi ne kadar, kaç TL kazanacak? Survivor 2022 1.sine ne veriliyor, ödülü ne? İşte kazanan isimin alacağı büyük ödül...