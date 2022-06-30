Survivor SMS ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2022 SMS ücreti kaç para? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler takımından Adem, Gönüllüler takımından ise Nisa'nın finale kaldığı Survivor'da izleyenler de SMS atarak destek olacak. Peki, Survivor SMS ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2022 SMS ücreti kaç para?