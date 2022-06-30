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Survivor SMS ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2022 SMS ücreti kaç para?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2022
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Survivor SMS ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2022 SMS ücreti kaç para?

Survivor SMS ücreti ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022'de final heyecanı yaşanıyor. Sevenleri destekledikleri yarışmacılara SMS atmak istiyor. Peki, Survivor SMS ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2022 SMS ücreti kaç para?

Survivor SMS ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2022 SMS ücreti kaç para? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler takımından Adem, Gönüllüler takımından ise Nisa'nın finale kaldığı Survivor'da izleyenler de SMS atarak destek olacak. Peki, Survivor SMS ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2022 SMS ücreti kaç para?

SURVİVOR SMS NASIL ATILIR, NUMARASI NEDİR, ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Survivor'da yarışmacının adını yazıp 1890'a SMS atarak oy verebilirsiniz. Bu işlem için oy veren izleyicilerden 3.9 TL ücret alınmaktadır.

ÖRNEK: NİSA yaz 1890'a gönder

ÖRNEK: ADEM yaz 1890'a gönder

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