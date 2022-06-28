Survivor yarı finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? 28 Haziran Survivor'da yarı finale kalan isimler kimler oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022 büyük heyecanla takip ediliyor. Finale sayılı günlerin kalmasının ardından yarı finalde yarışacak isimler merak ediliyor. Peki, Survivor yarı finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? 28 Haziran Survivor'da yarı finale kalan isimler kimler oldu?