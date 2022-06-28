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Survivor yarı finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? 28 Haziran Survivor'da yarı finale kalan isimler kimler oldu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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Survivor yarı finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? 28 Haziran Survivor’da yarı finale kalan isimler kimler oldu?

Survivor yarı finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de yarı finale kalan isimler merak ediliyor. İstanbul'da yapılacak büyük final öncesi yarı finalistler açıklanacak. Peki, Survivor yarı finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? 28 Haziran Survivor'da yarı finale kalan isimler kimler oldu?

Survivor yarı finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? 28 Haziran Survivor'da yarı finale kalan isimler kimler oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022 büyük heyecanla takip ediliyor. Finale sayılı günlerin kalmasının ardından yarı finalde yarışacak isimler merak ediliyor. Peki, Survivor yarı finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? 28 Haziran Survivor'da yarı finale kalan isimler kimler oldu?

SURVİVOR'DA YARI FİNALE KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

Adem Kılıçcı

Ayşe Yüksel

Nisa Bölükbaşı

Batuhan Karacakaya

SURVİVOR'DA YARI FİNAL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da yarı final heyecanı yaşanıyor. Yarı finali kazan yarışmacılar henüz belli olmadı. Kazanan yarışmacılar belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

SURVİVOR'DA HANGİ YARIŞMACILAR SMS OYLAMASINA KALDI?

Survivor'da SMS oylamasına kalan yarışmacılar henüz belirlenmedi. Belli olması durumunda haberimizi güncelleyeceğiz.

SURVİVOR 2022 FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Survivor 2021 sezonu 129.bölümde 25 Haziran günü final yapmıştı. Survivor All Star'ın final tarihi 30 Haziran Perşembe olarak açıklandı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Son ada konseyinde SMS oylaması sonucunda adaya veda eden isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yapılan toplu oylama sonucu adaya ve final hayaline veda eden isim Hikmet Tuğsuz olmuştu.

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