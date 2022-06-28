Survivor İstanbul finali ne zaman, ayın kaçında? Survivor ne zaman bitiyor 2022? 1. ödülü...
Survivor İstanbul finali ne zaman, ayın kaçında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de yarı final heyecanı yaşanıyor. Hangi isimlerin yarı finale kaldığı da merak ediliyor. Peki, Survivor İstanbul finali ne zaman, ayın kaçında? Survivor ne zaman bitiyor 2022? 1. ödülü...
Survivor İstanbul finali ne zaman, ayın kaçında? Survivor ne zaman bitiyor 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yarışmacıların bireysel mücadeleri ekranlara geliyor. Yarışmada final takvimi merak ediliyor. Peki, Survivor İstanbul finali ne zaman, ayın kaçında? Survivor ne zaman bitiyor 2022? 1. ödülü...
SURVIVOR'DA YARI FİNALE KİMLER ÇIKACAK?
Survivor'da Hikmet'in elenmesinden sonra Adem, Ayşe, Batuhan ve Nisa son 4'e kalan yarışmacılar oldu. Survivor'da yarışmacılar final yolunda ilerlemek ve yarı final koltuğuna oturmak için yarışıyorlar. Oyunda ilk 8 puana ulaşan Adem ilk üst tura çıkan yarışmacı oldu. Adem'den sonra 8 puana ulaşan Nisa, diğer üst tura çıkan yarışmacı oldu. Son olarak üst tura Batuhan çıktı.
Adem, Nisa ve Batuhan arasında bir oyun daha oynanacak ve kazanan iki kişi yarı final koltuğunun sahibi olacak.
SURVIVOR SMS OYLAMASINA KİMLER KALDI?
Survivor'da üst tura çıkamayan Ayşe, SMS oylamasının ilk adayı oldu.
SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Heyecanlı yarışmaların olduğu Survivor'da final ise 30 Haziran 2022 tarihinde yapılacak.
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