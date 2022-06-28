Survivor İstanbul finali ne zaman, ayın kaçında? Survivor ne zaman bitiyor 2022? 1. ödülü...

SURVIVOR'DA YARI FİNALE KİMLER ÇIKACAK?

Survivor'da Hikmet'in elenmesinden sonra Adem, Ayşe, Batuhan ve Nisa son 4'e kalan yarışmacılar oldu. Survivor'da yarışmacılar final yolunda ilerlemek ve yarı final koltuğuna oturmak için yarışıyorlar. Oyunda ilk 8 puana ulaşan Adem ilk üst tura çıkan yarışmacı oldu. Adem'den sonra 8 puana ulaşan Nisa, diğer üst tura çıkan yarışmacı oldu. Son olarak üst tura Batuhan çıktı.