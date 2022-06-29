Cedi Osman’ın memleketinde Ebru Şahin’e prensesler gibi karşılama







Cedi Osmanla'la tanıştığı an için, "Hayatımın en özel anıydı" diyen Ebru Şahin, birliktelikle birlikte iş hayatında da birçok başarıya imza attı. Bu arada Ebru- Cedi çiftinin, 7 Temmuz'da da Çeşme'de düğün yapacağı ortaya çıktı.

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