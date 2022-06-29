Cedi Osman'ın memleketinde Ebru Şahin'e prensesler gibi karşılama
1 Temmuz’daki nikah töreni için aşkı Cedi Osman’ın memleketi Makedonya’ya giden Ebru Şahin, burada adeta prensesler gibi karşılandı. Güzel oyuncu için Osman’ın ailesi, Makedon ziyafeti hazırladı.
ATV'nin sevilen dizisi "Destan"ın yıldızı Ebru Şahin, dün aşkı Cedi Osman'ın memleketi Makedonya'ya gitti.
1Temmuz'da Ohrid Gölü'ndeki nikahları için soluğu Makedonya'da alan ünlü çift, Osman'ın akrabaları tarafından karşılandı.
Misafirperverlikleriyle bilinen Makedonlar tarafından büyük ilgi gören Ebru Şahin için en özel Makedon yemekleri hazırlandı.
Güzel oyuncu, sarmadan Tavce Gravce'ye, Musaka'dan Turlitava'ya kadar en özel lezzetlerle ziyafet çekti.
Şahin için bir de özel Makedon eğlencesi düzenlendi.
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