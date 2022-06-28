Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 28 Haziran Survivor kim adaya veda etti? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de elenen isim merak ediliyor. Yarı finale kalacak isimlerin ardından Perşembe günü büyük finalde şampiyon belli olacak. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 28 Haziran Survivor kim adaya veda etti? İşte yarı finale kalan 3 isim...