Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 28 Haziran Survivor kim adaya veda etti? İşte yarı finale kalan 3 isim...
Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de yarı final heyecanı yaşanacak. Batuhan, Nisa, Ayşe ve Adem final için yarışıyordu. Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden isimi açıklayacak. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 28 Haziran Survivor kim adaya veda etti? İşte yarı finale kalan 3 isim...
Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 28 Haziran Survivor kim adaya veda etti? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de elenen isim merak ediliyor. Yarı finale kalacak isimlerin ardından Perşembe günü büyük finalde şampiyon belli olacak. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 28 Haziran Survivor kim adaya veda etti? İşte yarı finale kalan 3 isim...
SURVİVOR'DA YARI FİNALE KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?
Adem Kılıçcı
Ayşe Yüksel
SURVİVOR'DA YARI FİNAL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da yarı final heyecanı yaşanıyor. Yarı finali kazan yarışmacılar henüz belli olmadı. Kazanan yarışmacılar belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR'DA HANGİ YARIŞMACILAR SMS OYLAMASINA KALDI?
Survivor'da SMS oylamasına kalan yarışmacılar henüz belirlenmedi. Belli olması durumunda haberimizi güncelleyeceğiz.
SURVİVOR 2022 FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Survivor 2021 sezonu 129.bölümde 25 Haziran günü final yapmıştı. Survivor All Star'ın final tarihi 30 Haziran Perşembe olarak açıklandı.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Son ada konseyinde SMS oylaması sonucunda adaya veda eden isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yapılan toplu oylama sonucu adaya ve final hayaline veda eden isim Hikmet Tuğsuz olmuştu.
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