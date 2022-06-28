Son dakika: Cüneyt Arkın öldü mü? Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşındaydı? Cüneyt Arkın'ın oynadığı filmler
Son dakika... Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Türk sinema tarihinin önemli karakterlerinden Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi, Baba Kartal, Akrep Yuvası, Kılıç Aslan gibi birçok filmle hafızalara kazınan usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Cüneyt Arkın öldü mü? Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Cüneyt Arkın'ın oynadığı filmler...
Son dakika... Cüneyt Arkın öldü mü? Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'dan acı haber geldi. Yüzlerce filmle hafızalara kazınan Cüneyt Arkın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta ismin ölüm haberi sanat camiasını yasa boğarken, hayat hikayesi de gündeme geldi. Peki, Cüneyt Arkın öldü mü? Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Cüneyt Arkın'ın oynadığı filmler...
CÜNEYT ARKIN KAÇ YAŞINDAYDI?
85 yaşında olan usta sanatçı Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
CÜNEYT ARKIN KİMDİR?
Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in Karaçay köyünde dünyaya geldi. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesinde gördü. 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.
1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Kısa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu hâline geldi. Romantik filmlerle başladığı sinema yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse de birçok farklı türde karaktere can verdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere kadar değişik türde filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar.
Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film hâline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.
Cüneyt Arkın, binicilik ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.
1968 yılında Cüneyt Arkın olarak sahne adını aldı ve bir çini fabrikası sahibi olan varlıklı bir ailenin kızı Betül Işıl ile tanıştı. İsviçre'de bir üniversite mezunu olan Işıl, o sırada uçuş görevlisi olarak çalışıyordu. Cüneyt Arkın, 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra, 1969'da Betül (Işıl) Cüreklibatır ile nişanlandı, 1970'te evlendiler ve 1971'de boşandılar. Kısa süre sonra yeniden evlendiler ve bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu oldu. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır. Bir dönem alkolizm tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.
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