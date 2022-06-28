Usta sanatçı Cüneyt Arkın vefat etti

ANISINI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Oyuncu Ahmet Yenilmez:

İnsan vardır kelime hazinemiz anlatmaya yetmez. An vardır ne yaşadığımızı yaşadığınız anda algılayamazsınız. Aradan zaman geçmesi lazım yokluğun kendini hissettirmesi lazım. Yokluk kendini hissettirdikçe aslında bugünün ne anlam ifade ettiğini daha fazla idrak edeceğiz. Nesiller idrak edecek.

Cüneyt Arkın gibi isimler bizi diri tutan isimlerdi. Hayata karşı duruşuyla insanına karşı duruşuyla gönül coğrafyasına karşı duruşuyla bu tür insanlar yokluklarında iliklerimize kadar yokluğunu hissedeceğimiz bir insan. Allah'ım gani gani rahmet eylesin.

İçimde hep ukde kalırdı onunla bir projede olmak ama Allah onu da nasip etmişti. Son Kuruluş Osman'da o bilge duruşuyla… Olmalıydı o işte o ve oldu.

Kendisiyle bir devlet protokolünde karşılaşmıştık. Ben de o zaman Kınalı Kuzular'ı çekiyordum. Büyük bir sağlık problemi geçirmiştim karnımda büyük bir yara vardı o programa katılmıştım. Fuayede kendisini gördüğümde elini öpmek için yanıma yaklaştım. Sürekli gözüyle karnıma bakıyordu şöyle bir çekildi neyin var senin dedi. Anlattım kısaca, bakışından ne anlamıştı ve başını dik tutarak o işi yapmışsan bu yaralar sana etki etmez demişti. Onu hiç unutamıyorum. Hastalığınla dalga geç demişti. Ben o anda programdan çıkışımı unutamıyorum.