Son dakika: Cüneyt Arkın Kuruluş Osman’a bu sahneyle damga vurmuştu! Fahrettin Cüreklibatır’ın vefatıyla akıllara geldi

3 ÇOCUK BABASIYDI

İlk evliliğini 1964 yılında Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren ünlü oyuncu, 1970 yılında Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan dünyaya geldi.