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Emel Sayın Cüneyt Arkın'ı anlatırken A Haber canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu: Son filmimi onunla yapmıştım...

A Haber
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Giriş: 28.06.2022 10:21
Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'dan acı haber geldi. 85 yaşında olan Arkın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca yüzlerce filme imza atan ve son olarak Kuruluş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkan Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Emel Sayın A Haber canlı yayınında gözyaşlarını tutamadı. Sayın, "Çok üzgünüm, şoke oldum. Sevgili Cüneyt bir dost arkadaş olarak çok seviyorum sanatçı olarak çok takdir ediyorum bütün Türk halkı gibi çok büyük bir değerimizi kaybettik. Ben birkaç gün önce konuşmuştum. Şakalaşmıştık, gülmüştük onun için böyle birdenbire bizi bırakıp gideceğini aklıma getirmemiştim. Hepimizin başı sağ olsun. Ben son filmimi onunla yapmıştım. Bir daha hiçbir filmde oynamamıştım." dedi. Sayın, "Kitabında Emel beni sevmedi demiş şaka yaptın herhalde dedim güldü zaten seni ne kadar çok sevdiğini biliyorsun dedim güldük beraber. Gerçekten çok severdim onu." ifadelerini kullandı.
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