Cüneyt Arkın’ın hiç görüşmediği kızı ortaya çıktı! Sır gibi saklıyordu…

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın bu zamana kadar hiç görüşmediği kızı ve torunu olduğu ortaya çıktı. Son olarak atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman ile izleyici karşısına çıkan usta oyuncunun 1964 yılında doktor Güler Mocan ile evliliğinden bir kızı olduğu öğrenildi. 2 yıl sonra da Güler Mocan'dan boşanan Cüneyt Arkın bir daha kızıyla görüşemedi. Cüneyt Arkın'ın bir kızı olduğunu yıllarca kimse bilmedi. Basından gizlenen Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı şimdilerde magazin dünyasının dikkatini çekti.