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Cüneyt Arkın’ın hiç görüşmediği kızı ortaya çıktı! Sır gibi saklıyordu…

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın bu zamana kadar hiç görüşmediği kızı ve torunu olduğu ortaya çıktı. Son olarak atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman ile izleyici karşısına çıkan usta oyuncunun 1964 yılında doktor Güler Mocan ile evliliğinden bir kızı olduğu öğrenildi. 2 yıl sonra da Güler Mocan'dan boşanan Cüneyt Arkın bir daha kızıyla görüşemedi. Cüneyt Arkın'ın bir kızı olduğunu yıllarca kimse bilmedi. Basından gizlenen Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı şimdilerde magazin dünyasının dikkatini çekti.

Giriş Tarihi: 26.06.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 13:21
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Cüneyt Arkın’ın hiç görüşmediği kızı ortaya çıktı! Sır gibi saklıyordu…

Cüneyt Arkın'ın oğulları Kaan Cüreklibatır ve Murat Arkın tüm sevenleri tarafından tanınırken, bir de kızı olduğu ortaya çıktı. Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Filiz Canlı herkesi şaşkına çevirdi. Filiz Canlı'nın annesi doktor Güler Mocan. Cüneyt Arkın ve Mocan 1964 yılında evlendi. Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı ise 1966'da dünyaya geldi.

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Cüneyt Arkın’ın hiç görüşmediği kızı ortaya çıktı! Sır gibi saklıyordu…

Çiftin 1968'de boşanmasının ardından Cüneyt Arkın ve kızı Filiz bir daha görüşmedi.

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Cüneyt Arkın’ın hiç görüşmediği kızı ortaya çıktı! Sır gibi saklıyordu…

Cüneyt Arkın'ın bir kızı olduğunu yıllarca kimse bilmedi. Basından gizlenen Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı şimdilerde magazin dünyasının dikkatini çekti.

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Cüneyt Arkın’ın hiç görüşmediği kızı ortaya çıktı! Sır gibi saklıyordu…

İşte Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı…

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Cüneyt Arkın’ın hiç görüşmediği kızı ortaya çıktı! Sır gibi saklıyordu…

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