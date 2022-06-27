Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 27 Haziran bu akşam Survivor'da adaya kim veda etti? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da son beşe kalan yarışmacılar arasından bir kişinin daha elenmesiyle çeyrek finale kalan yarışmacılar belli olacak. Acun Ilcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada adaya veda eden isim merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 27 Haziran bu akşam Survivor'da adaya kim veda etti? Acun Ilıcalı elenen isimi duyurdu...