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Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 27 Haziran bu akşam Survivor'da adaya kim veda etti? Acun Ilıcalı elenen isimi duyurdu...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2022
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Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 27 Haziran bu akşam Survivor’da adaya kim veda etti? Acun Ilıcalı elenen isimi duyurdu...

Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de yarışmaya veda edecek isim merak ediliyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2022'de hayallerine veda edecek isimi açıklayacak. Büyük final öncesi hangi isimin elendiği merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 27 Haziran bu akşam Survivor'da adaya kim veda etti? Acun Ilıcalı elenen isimi duyurdu...

Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 27 Haziran bu akşam Survivor'da adaya kim veda etti? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da son beşe kalan yarışmacılar arasından bir kişinin daha elenmesiyle çeyrek finale kalan yarışmacılar belli olacak. Acun Ilcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada adaya veda eden isim merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 27 Haziran bu akşam Survivor'da adaya kim veda etti? Acun Ilıcalı elenen isimi duyurdu...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan henüz belli olmadı. Sembolü kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk aday Nisa olmuştu. Ardından dün akşamki konseyde ikinci eleme adayı Hikmet oldu. Son eleme adayı da bu akşam oynanacak oyun sonrası sembolü kazanan yarışmacı tarafından açıklanacak. Üçüncü eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim henüz belli olmadı. Survivor'da 27 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan eleme konseyinin ardından elenen yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. Survivor'da elenen isim belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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