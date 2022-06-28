Marmaris'te Alessandra Ambrosio rüzgarı! Türkiye'ye hayran kaldı
Yabancı turistlerin akın ettiği Türkiye yine çok ünlü bir ismi ağırlıyor. Victoria’s Secret’ın eski mankeni Alessandra Ambrosio, önceki gün Marmaris'e geldi. Türkiye'ye daha önce de gelen ve Ege sahillerinin eşsiz olduğunu belirten 41 yaşındaki güzel, "Özellikle Mavi Tur çok özeldi. Şimdi de çok heyecanlıyım" dedi.
Türkiye; bu yaz dünyaca ünlü yıldız ile iş insanlarının adresi oldu. Bodrum, Kate Moss; Antalya ise Jason Statham ve eşi Rosie Huntington Whiteley gibi isimleri ağırladı. Victoria's Secret eski meleği Alessandra Ambrosio ise önceki gün Marmaris'e geldi.
Menajeriyle bir davet için geldiği Türkiye'ye bir kez daha hayran kalan Brezilyalı model; geceliği 5 bin Euro olan otelinden de sosyal medyada bol bol paylaşım yapıyor.
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