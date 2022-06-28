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Marmaris'te Alessandra Ambrosio rüzgarı! Türkiye'ye hayran kaldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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Marmaris’te Alessandra Ambrosio rüzgarı! Türkiye’ye hayran kaldı

Yabancı turistlerin akın ettiği Türkiye yine çok ünlü bir ismi ağırlıyor. Victoria’s Secret’ın eski mankeni Alessandra Ambrosio, önceki gün Marmaris'e geldi. Türkiye'ye daha önce de gelen ve Ege sahillerinin eşsiz olduğunu belirten 41 yaşındaki güzel, "Özellikle Mavi Tur çok özeldi. Şimdi de çok heyecanlıyım" dedi.

Türkiye; bu yaz dünyaca ünlü yıldız ile iş insanlarının adresi oldu. Bodrum, Kate Moss; Antalya ise Jason Statham ve eşi Rosie Huntington Whiteley gibi isimleri ağırladı. Victoria's Secret eski meleği Alessandra Ambrosio ise önceki gün Marmaris'e geldi.



Menajeriyle bir davet için geldiği Türkiye'ye bir kez daha hayran kalan Brezilyalı model; geceliği 5 bin Euro olan otelinden de sosyal medyada bol bol paylaşım yapıyor.



Ege sahillerinin eşsiz olduğunu belirten 41 yaşındaki güzel, "Daha önce de Bodrum'a gelmiştim. Özellikle Mavi Tur çok özeldi. Şimdi de çok heyecanlıyım. Burada özel bir televizyon programının çekimlerini de gerçekleştireceğiz" dedi.

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