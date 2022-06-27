Çocuklar Duymasın’ın Gönül’ü Zeyno Günenç'i kahreden ölüm! “Yattığın yer incinmesin bitaneciğim”
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı “Dominant teyze” karakteriyle hafızalara kazınan Zeyno Günenç, yaşadığı kayıpla yıkıldı. Acı kaybı sosyal medya hesabından paylaşan başarılı oyuncu, “Yattığın yer incinmesin bitaneciğim” dedi.
Ünlü oyuncu Zeyno Günenç, babası Bilal Günenç'i kaybettiğini duyurdu.
Acı haberi sosyal medya hesabından açıklayan Zeyno Günenç, babası ile birlikte çekilen fotoğrafına "Benim canım güzel kalpli Büloş'um canım babamı bugün kaybettik. Sen harika bir baba oldun bize. Seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim. Yattığın yer incinmesin bitaneciğim. Cenazesi 27 Haziran Pazartesi Fatih Camii'nde kılınacak, ikindi namazını müteakiben Silivrikapı Mezarlığı'na defnedilecektir" notunu düştü.
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