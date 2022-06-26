Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 26 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte SMS sıralaması...
Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme adayları merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada final için sayılı günler kaldı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 26 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte SMS sıralaması...
Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 26 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyunu ve sonrasında eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 26 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte SMS sıralaması...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı. Dün akşam Batuhan rakiplerine fırsat tanımayarak kolyenin sahibi olurken, konseyde de eleme adayı olarak Nisa'nın ismini verdi.
Survivor'da dokunulmazlık oyununun birinci turunda Nisa ve Ayşe karşılaştı. Ayşe 4-1'lik skorla adını yarı finale yazdırmayı başardı.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor 2022 All Star'da elenen isim Pazartesi günü ödül oyunun ardından belli olacak...
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