Kaan Yıldırım, Kubilay Aka ve İbrahim Kutluay sosyal medyayı salladı! " Fotoğrafa bakınca..."

Üçlünün fotoğrafı için "Bu kareye üç saniye bakınca aldatılıyorsun" yorumları yapıldı. İbrahim Kutluay, eşi Demet Şener'i; Kubilay Aka da o dönemki sevgilisi Miray Daner'i aldatmıştı. Kaan Yıldırım da son günlerde Hande Erçel'e ihanet ettiği iddilarıyla gündemde...

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