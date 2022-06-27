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Kaan Yıldırım, Kubilay Aka ve İbrahim Kutluay sosyal medyayı salladı! " Fotoğrafa bakınca..."

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.06.2022
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Kaan Yıldırım, Kubilay Aka ve İbrahim Kutluay sosyal medyayı salladı! Fotoğrafa bakınca...

Kaan Yıldırım, Kubilay Aka ve İbrahim Kutluay Bodrum'da bir etkinlikte bir araya geldi. Deniz keyfi yapan üçlünün karesi sosyal medyada olay oldu. İhanet haberleriyle gündem olan üçlüye “Fotoğrafa bakınca aldatılıyorsun” yorumu yağdı.

Önceki gün Bodrum'daki bir etkinliğe katılan Kaan Yıldırım ile Kubilay Aka, beraber deniz keyfi yaptı. İkiliden Yıldırım, kaslı vücuduyla sahildekilerin bakışlarını üzerinde topladı.

İkili, bir ara yanlarına gelen eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile de hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaan Yıldırım'ın Instagram'dan paylaştığı kare, sosyal medyaya damgasını vurdu.

Üçlünün fotoğrafı için "Bu kareye üç saniye bakınca aldatılıyorsun" yorumları yapıldı. İbrahim Kutluay, eşi Demet Şener'i; Kubilay Aka da o dönemki sevgilisi Miray Daner'i aldatmıştı. Kaan Yıldırım da son günlerde Hande Erçel'e ihanet ettiği iddilarıyla gündemde...

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